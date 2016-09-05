控新政府成新的壓迫者 反迫遷不排除25日上凱道

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台北賓館前集結數十個民間團體向政府陳情抗議。（洪安怡攝）

新政府上任後百日，前朝延續至今的爭議迫遷案未獲得重審爭議的機會，今(5)日集結高達40個反迫遷相關團體走上街頭表達控訴，提出五大訴求，希望總統蔡英文出面會應，否則不排除25日走上凱道。

9月立院開議在即，惜根台灣協會、反迫遷連線、台灣人權促進會等數個民間團體集結於台北賓館前抗議，要求政府於25日前具體回應相關訴求，包含包含全面修法、落實聽證、暫停爭議案、人權會逐案檢視、落實承諾等。

惜根台灣協會指出，曾沸揚一時的大埔案至今爭議未解，張藥房及黃福記能否重建，將是民進黨對土地正義核心價值表態的第一步。政大地政系教授徐世榮指出，新政府已經變成新的壓迫者，台灣解嚴近30年，但許多制度仍停留在威權時期，轉型正義不是只有在黨產議題，希望政府能回歸從政初衷。

(中時)