賭場磁卡管制 警暗夜守候拔椿
新北市三重警分局今天凌晨2時許，在三重區龍門路的一處天九牌職業大賭場，拔除巷口賭場暗椿，順利逮捕簡姓男子等38人涉嫌賭博。
警方表示，線報指出，賭場附近巷弄，近日每到深夜出入複雜，疑有聚賭。警分局要求偵查隊主動偵查，隊長李坤北率員喬裝守候多時，行動時，先拔除暗樁，藉以進入以磁卡管制出入的賭場。
警方今天凌晨出動，現場共查獲嫌疑人、賭場主持人簡男、記帳許姓女子、把風張姓男子、清注丁姓男子等4人，提供場所及天九牌為賭具，供賭客吳姓男子等34人賭博。
警方查扣天九牌、骰子、帳冊、抽頭金、周轉金，簡姓犯嫌等4人依賭博罪嫌移送，吳男等34人依社會秩序維護法裁處。1050905
(中央社)
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