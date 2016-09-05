許宗力拜會 蔡其昌：盼對司改有所作為
總統府秘書長林碧炤今天率司法院院長被提名人許宗力等人拜會立法院長蘇嘉全與副院長蔡其昌，蔡其昌會後轉述，希望大法官被提名人通過審查後，能對司法改革有所作為。
林碧炤上午率司法院院長被提名人許宗力、副院長被提名人蔡炯燉及許志雄等5位大法官被提名人，拜會蘇嘉全、蔡其昌。
蔡其昌會後受訪時表示，會中向許宗力等人談到，司法改革是社會所期待，也是總統蔡英文就職演說中，回應國人對司法改革的期許，希望所有被提名人通過審查後，對司法改革能夠有所作為。
蔡其昌也向被提名人表示，立法院審查過程中，會依照憲法努力促成、順利產生正副院長與大法官，但立法院身為監督與審查單位也要善盡職守，未來如果需要提供資料，只要是合理的，希望被提名人儘速提供。
他說，如果題目大，可以慢幾天，但希望被提名人展現出立法院的尊重，因為這對於未來能不能順利審查、產生司法院正副院長與大法官，是很重要的一件事。1050905
(中央社)
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