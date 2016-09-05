洪秀柱：蔡政府民粹討好 自食惡果

國民黨主席洪秀柱（左）出席中評會，與副主席郝龍斌、詹啟賢、胡志強及林政則握手致意。（陳怡誠攝）

國民黨主席洪秀柱今日上午表示，要用最好的表現讓民眾知道國民黨是越挫越勇，即使搶走了國民黨有形的黨產，但奪不去最珍貴的創黨理念，以及為國家創造的成就跟榮耀，這才是國民黨最無價的資產。

洪秀柱在國民黨第19屆中央評議委員會第4次會議致詞時說，520之後，蔡政府執政無能，民粹討好，引發諸多民怨不滿。今天執政亂象的根源是過去在野種種非理性的杯葛及民粹煽動，才會導致自食惡果的下場。

但她也提醒，民進黨自陷泥淖，國民黨應該哀矜勿喜，絕不和民進黨比爛，切勿將國民黨再起的希望繫於民進黨執政無能之上。

(中時)