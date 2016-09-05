張景森與陸客交友說 政院打臉

行政院政務委員張景森日前在臉書上表示「陸客是我們最需要交的朋友」，發言人童振源5日上午對此表示，張景森發言是個人言論，並不代表行政院政策立場。(圖/本報資料照)

行政院政務委員張景森日前在臉書上表示「陸客是我們最需要交的朋友」、「請不要再不經意發表歧視陸客的言行了」，引起國民黨立委嘲諷「肉麻當有有趣」。行政院發言人童振源上午對此表示，張景森發言是個人言論，並不代表行政院政策立場。

童振源表示，今年總體觀光客來台，1至7月，仍成長7.9%，總人次為628萬人次，7月單月也成長1.9%。我國歡迎陸客來台觀光旅遊，針對陸客減少觀光客衝擊，政府會予協助，且會持續推動觀光業轉型、拓展多元觀光客源，改善接待穆斯林等觀光客的環境，規劃新南向等行銷推廣措施，並活絡國內旅遊市場，這是今年整體觀光推動的策略。

(工商)