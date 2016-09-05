「蝦米視障人聲樂團」獻唱 蔡英文聽「家後」

蔡英文總統今日接見「蝦米視障人聲樂團」，肯定渠等實現夢想的勇氣，在國際舞臺上發光發熱，讓世界看見臺灣。

總統致詞時首先恭喜該團不久前完成了在奧地利格拉茲(Graz)的特別演出，讓「世界看見蝦米，蝦米聽見世界」。近年來，阿卡貝拉 (A Cappella) 純人聲合唱，在全球引起風潮。奧地利「Vokal. Total-國際現代阿卡貝拉大賽」是阿卡貝拉界知名的大賽，許多出眾的人聲樂團，都努力在這個國際舞臺上嶄露頭角。

總統說，過去幾年來，樂團的團員雖然來自不同的職場和環境，但同樣熱愛唱歌的心，讓大家克服萬難，長期參與培訓，為共同的夢想而努力。這次樂團到奧地利演出，大家說「夢想是ㄧ個痛快的決定」。

蔡英文也說「以行動把勇氣落實在歌聲中」，讓她感到非常感動。追求夢想需要勇氣，也需要機會與環境，希望臺灣的每ㄧ個人，都能夠把勇氣落實在舞蹈、繪畫，或是任何形式的行動中實現自己的夢想。

總統特別感謝「臺灣合唱音樂中心」，多年來用心推廣「現代阿卡貝拉」及「新合唱藝術」，並且推動公益計畫，幫助身心障礙朋友開創不同的謀生領域，也能積極融入社會參與藝文，建構友善的環境。同時，此次樂團是在「臺北市新合唱文化藝術基金會」的努力下有機會出國表演，也讓臺灣在世界舞臺再次發光。

總統表示，樂團團員可說是最緊密的團隊夥伴。在日常行動上，大家常常是緊緊相依、互相扶持；在人聲合唱上，更是需要無懈可擊的默契配合，尤其人聲合唱是在無伴唱的狀態下練習，想必經歷了許多的磨練和辛勞，才能有今天的成果。

總統指出，在「蝦米視障人聲樂團」的介紹中提及這是小蝦米組成的樂團，然而她認為小蝦米的力量，可一點也不小。團員們團結以及克服障礙的精神，展現出強大的生命力。政府也將向團員們學習努力克服障礙，並且團結所有的力量，讓臺灣社會的整體生命力，都能充分展現出來。

隨後，樂團於現場獻唱《夢田》及《家後》兩首歌曲，場面溫馨愉快。

(中時)