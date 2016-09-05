陸客團火燒車事發處 市府辦祈福法會

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市政府5日在火燒車事發地點，舉辦法會。（楊明峰攝）

立委趙正宇等地方民代陸續到場參拜。（楊明峰翻攝）

陸客團遊覽車今年7月19日在國道2號發生火燒車釀26死，桃園市政府5日在事發地旁邊坡處舉辦「無國界超薦普度祈安法會」，盼往生者得到安息，罹難者家屬獲得撫慰，包含立委趙正宇及其他地方民代，都到場參拜致意。

(中時)