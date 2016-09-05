化妝品違規廣告王 Jumelle眼霜再上榜

台北市衛生局今天說，民國105年上半年食藥妝違規廣告王是化妝品「Jumelle皺效賦活眼霜」，第二名是食品「ONCE膠原蛋白粉」。去年違規廣告也是此兩者分占一、二名，僅排名互換。

衛生局表示，105年上半年共查獲食品、藥物及化妝品違規廣告1721件，共開罰新台幣2875萬5000元，另有案件仍在調查中，或移轄管縣市衛生局辦理。

衛生局說，若以產品分類，化妝品「Jumelle皺效賦活眼霜」違規33件，位居違規廣告王，廣告號稱可改善眼袋，但與衛生局原先核准的廣告內容不同；食品「ONCE膠原蛋白粉」27件居次，廣告宣稱可改善肌膚，但實際上只是一般食品，已涉及誇大不實；食品「勁膳美」20件居第3，號稱可瘦身，同樣是廣告誇大不實。

其中，「Jumelle皺效賦活眼霜」與「ONCE膠原蛋白粉」已是違規廣告累犯，去年違規廣告1、2名分別是「ONCE膠原蛋白粉」與「Jumelle皺效賦活眼霜」，今年上半年僅排名互換。

衛生局食藥處副處長李青芬說，今年Jumelle眼霜已遭罰58萬元；ONCE膠原蛋白粉屬台南市衛生局管轄，據了解也已被罰28萬元。

另違規廣告依刊播媒體分類，以東森購物台234件、奇摩網站144件、ELLE TAIWAN她雜誌56件、蘋果日報83件，分別為電視、網路、雜誌及報紙類違規廣告媒體王。

衛生局提醒，食品或健康食品均不具有改變身體外觀、減肥及醫療效能等功效，消費者應對廣告內容有所警覺，謹記「五不」絕招：「不聽別人推薦」、「不看不實廣告」、「不信食品療效」、「不買誇大產品」、「不吃來源不明產品」，看緊荷包，又為自己保健康。1050905

(中央社)