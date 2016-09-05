韓流帶動出口70億美元 偶像經濟效益高
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）與韓國文化產業交流基金會聯合發布韓流經濟效益報告估算，去年韓流直接和間接帶動出口達70.3億美元左右。
除去消費品出口和旅遊收入的文化產品出口金額為28.2億美元，其中，K-POP等音樂產業帶動出口3.54億美元，僅次於遊戲和電視節目出口。
南韓聯合新聞通訊社報導，引領K-POP韓流的偶像團體不僅透過專輯、演出等吸金，而且創造金額更多的高附加值。據統計，去年海外86國的韓流同好會達到1493個，會員多達3559萬人。
KOTRA分析，K-POP歌手的穿著打扮等生活方式影響時尚美容產業，K-POP及明星文化內容與媒體及社會化商務融合將進一步促進各種消費品出口。
這份報告指出，2012年9月觀看JYJ金俊秀演出的智利少女曾說，透過金俊秀得以了解韓國，她不僅追求韓國時尚，還吃韓餐，並在韓國購物網站採購。甚至還有韓流迷為赴韓旅遊而打工賺錢。
根據報導，偶像團體積極進軍海外還幫助在韓國創業板上市的大型演藝經紀公司吸引外資。今年2月，阿里巴巴收購SM娛樂4%的股權，今年5月，微影時代與騰訊成為YG娛樂第3大和第4大股東，去年11月，蘇寧環球收購FNC娛樂12%的股權。
報導說，SM娛樂總裁金英敏曾表示，如果中資流入韓國娛樂圈造成文化產品只為中國市場量身打造就值得憂慮，但如果文化產品在中國走紅後風行亞洲，就是面向未來的招商引資，韓國需要更多以本土化的操作贏得全球市場的企業。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。