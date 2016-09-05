韓流帶動出口70億美元 偶像經濟效益高

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大韓貿易投資振興公社（KOTRA）與韓國文化產業交流基金會聯合發布韓流經濟效益報告估算，去年韓流直接和間接帶動出口達70.3億美元左右。

除去消費品出口和旅遊收入的文化產品出口金額為28.2億美元，其中，K-POP等音樂產業帶動出口3.54億美元，僅次於遊戲和電視節目出口。

南韓聯合新聞通訊社報導，引領K-POP韓流的偶像團體不僅透過專輯、演出等吸金，而且創造金額更多的高附加值。據統計，去年海外86國的韓流同好會達到1493個，會員多達3559萬人。

KOTRA分析，K-POP歌手的穿著打扮等生活方式影響時尚美容產業，K-POP及明星文化內容與媒體及社會化商務融合將進一步促進各種消費品出口。

這份報告指出，2012年9月觀看JYJ金俊秀演出的智利少女曾說，透過金俊秀得以了解韓國，她不僅追求韓國時尚，還吃韓餐，並在韓國購物網站採購。甚至還有韓流迷為赴韓旅遊而打工賺錢。

根據報導，偶像團體積極進軍海外還幫助在韓國創業板上市的大型演藝經紀公司吸引外資。今年2月，阿里巴巴收購SM娛樂4%的股權，今年5月，微影時代與騰訊成為YG娛樂第3大和第4大股東，去年11月，蘇寧環球收購FNC娛樂12%的股權。

報導說，SM娛樂總裁金英敏曾表示，如果中資流入韓國娛樂圈造成文化產品只為中國市場量身打造就值得憂慮，但如果文化產品在中國走紅後風行亞洲，就是面向未來的招商引資，韓國需要更多以本土化的操作贏得全球市場的企業。1050905

(中央社)