蔡丁貴：在台灣辦比賽 就應叫台灣隊
日前在亞青棒球賽出現政治性標語引發衝突，自由台灣黨今天前往棒協抗議，黨主席蔡丁貴表示，目前全面正名或許有困難，但至少在台灣的比賽，地主就應稱「台灣隊」。
日前有民眾在U18亞青棒球賽觀眾席舉「台灣就是台灣」等布條表達訴求，遭現場工作人員制止，雙方爆發衝突。
自由台灣黨今天號召群眾，企圖以包圍中華民國棒球協會的方式表達訴求，但因棒協理事長、秘書長等人仍在台中，因此派出工作人員接下陳情書。
自由台灣黨黨主席蔡丁貴表示，包括棒協在內的各單項協會過去都比較封閉，所以需要改進的地方很多，或許不能一步到位，但至少有些可以做的要先動起來。
蔡丁貴認為，雖然台灣現在在國際上受到打壓，但各單項協會都是民間組織，沒必要受到政治干擾，希望從「正名」做起。
蔡丁貴提到，包括像「中華民國棒球協會」這樣的名稱就應改稱「台灣棒球協會」，希望未來逐步全面正名，目標要以「台灣隊」參加奧運。
蔡丁貴說，現在要馬上用「台灣隊」在國際間參賽或許有些困擾，但在台灣自己的土地上比賽，應該就要以「台灣隊」為名，民眾在場內要為「台灣隊」加油，也應該獲得應有的尊重。1050905
(中央社)
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