推新南向 鄧振中：沒必要和一帶一路競爭

行政院今天宣布新南向政策推動計畫正式啟動，行政院政務委員鄧振中表示，新南向沒必要和中國大陸的「一帶一路」競爭，如果企業界爭取得到一帶一路的商機，企業界會自己努力。

行政院上午召開 「新南向政策推動計畫記者會」，宣布新南向政策推動計畫將由行政院經貿談判辦公室負責政策協調及推動執行，目標市場為東協十國、南亞六國及澳洲、紐西蘭共18國，106年度編列預算新台幣42億元。

鄧振中表示，不論人事如何變動，總統府的新南向政策辦公室仍會維持，作為總統相關政策的幕僚單位。行政院經貿談判辦公室的建置時程未定，目前現在要做的就是建立人力與法制，原則上會以經濟部現有的經貿談判代表辦公室人力為基礎。

媒體詢問，新南向政策目標和「一帶一路」有所重疊，有沒有可能遭到陸方排擠？

鄧振中表示，企業界需要政府整合資訊，並提供足夠保護讓台商拓展市場，企業要的是整體環境塑造。從這個觀點來看，「我們沒必要去跟一帶一路競爭任何事情」，假設一帶一路創造商機，企業界覺得可以去爭取，也爭取得到，企業界當然自己會去努力。

媒體詢問，大陸在東南亞經營許久，台灣如何突破大陸在東南亞的影響力？

鄧振中表示，每個國家都有自己的優勢、特點，台灣資源或許沒大陸龐大，但台灣絕對有特色和優點，如多年來的東南亞地區留學生、僑生，以及多年來建立的軟實力，真誠待人的態度，企業界誠懇在各地做生意，都是我們的資本，「並不是誰要去壓過誰」，而是會各自努力。

媒體再追問台灣競爭優勢，鄧振中表示，可能需要做更好的整理再做報告，不過每個人從生活經驗中應該都可以感受到台灣優勢。台灣人都非常誠懇、熱情，很多外企都說，台灣企業家是非常好的工作對象。1050905

(中央社)