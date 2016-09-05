推新南向 鄧振中：沒必要和一帶一路競爭
行政院今天宣布新南向政策推動計畫正式啟動，行政院政務委員鄧振中表示，新南向沒必要和中國大陸的「一帶一路」競爭，如果企業界爭取得到一帶一路的商機，企業界會自己努力。
行政院上午召開 「新南向政策推動計畫記者會」，宣布新南向政策推動計畫將由行政院經貿談判辦公室負責政策協調及推動執行，目標市場為東協十國、南亞六國及澳洲、紐西蘭共18國，106年度編列預算新台幣42億元。
鄧振中表示，不論人事如何變動，總統府的新南向政策辦公室仍會維持，作為總統相關政策的幕僚單位。行政院經貿談判辦公室的建置時程未定，目前現在要做的就是建立人力與法制，原則上會以經濟部現有的經貿談判代表辦公室人力為基礎。
媒體詢問，新南向政策目標和「一帶一路」有所重疊，有沒有可能遭到陸方排擠？
鄧振中表示，企業界需要政府整合資訊，並提供足夠保護讓台商拓展市場，企業要的是整體環境塑造。從這個觀點來看，「我們沒必要去跟一帶一路競爭任何事情」，假設一帶一路創造商機，企業界覺得可以去爭取，也爭取得到，企業界當然自己會去努力。
媒體詢問，大陸在東南亞經營許久，台灣如何突破大陸在東南亞的影響力？
鄧振中表示，每個國家都有自己的優勢、特點，台灣資源或許沒大陸龐大，但台灣絕對有特色和優點，如多年來的東南亞地區留學生、僑生，以及多年來建立的軟實力，真誠待人的態度，企業界誠懇在各地做生意，都是我們的資本，「並不是誰要去壓過誰」，而是會各自努力。
媒體再追問台灣競爭優勢，鄧振中表示，可能需要做更好的整理再做報告，不過每個人從生活經驗中應該都可以感受到台灣優勢。台灣人都非常誠懇、熱情，很多外企都說，台灣企業家是非常好的工作對象。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。