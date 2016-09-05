衛斯布魯克現身信義區 簽名球大方送

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首度造訪台灣的NBA球星衛斯布魯克今天現身信義區，出席品牌店面動工儀式，相當有親和力的衛斯布魯克當場在籃球上簽名送給球迷，讓球迷又驚又喜。

美國職籃（NBA）奧克拉荷馬雷霆隊球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）和家人昨天抵台，他昨晚已和球迷近距離接觸，自拍、送簽名球。

衛斯布魯克今天上午在微風松高1樓香堤大道旁，開放的戶外空間出席喬丹（Jordan）品牌台北旗艦店動工儀式，再度和熱情的球迷面對面。

據了解，衛斯布魯克為了傳達「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）奮戰不懈的精神，上午和台灣年輕籃球選手共進早餐，利用用餐時間激勵球員，而衛斯布魯克下午將參加品牌內部活動。1050905

(中央社)