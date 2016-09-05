興航空姐憂空安提前離職 判賠11萬元

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復興航空張姓空姐因公司班機於民國103年在澎湖墜毀，向興航提離職；但興航依合約認為她服務未滿3年因此提告，台北地方法院日前審結，判張女須賠償11萬7533元，全案可上訴。

張女於101年8月進入興航擔任空服員一職，並與公司簽訂「空服員服務契約書」，月薪新台幣2萬4800元，按契約內容，她需服務至104年8月。

然而，興航222號班機於103年7月在澎湖墜毀，導致機上48人死亡、10人重傷，而興航在99年至103年間發生5起空中發動機異常及空中關車事件，導致張女萌生退意，在103年7月以家人反對為由，向公司提出離職申請。

興航依「空服員服務契約書」相關規定向張女提告，並求償違約金30萬元，加上她沒有在離職20天前預告，須另賠1萬7533元，合計31萬7533元。

張女指稱，興航違反「勞基法」第8條「雇主對於僱用之勞工，應預防職業上災害，建立適當之工作環境及福利設施」的規定，因此依據「勞基法」，有權不經預告終止契約，無須賠償公司違約金等。

承審法官認為，飛安會調查興航澎湖空難事故，肇事原因可能是「飛航操作與天氣」，並未指出興航管理是造成飛機失事的主因，張女也無法舉證興航違反勞動法令，造成她工作風險高於簽約時可預見的風險等，認定張女違約離職。

法官審酌興航訓練張女的費用為12萬多元，並考量張女已服務1年11個月，判她須賠償興航違約金10萬元，再加上張未於20天前預告離職，造成興航損失，合計判賠11萬7533元。1050905

(中央社)