看懂G20峰會領導人合影隱藏玄機

G20大合照中，德國與土耳其被安排前排中央引起注意。（圖/美聯社）

G20高峰會的36個參與國元首在杭州國際中心拍攝大合照，共3排的合照，前排正中央3個領導人分別是梅克爾（Angela D. Merkel）、習近平和埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），此安排引起眾人關注，原來這代表，土中德分別依序是這3屆G20峰會東道主的含意。

據鳳凰新聞網報導，昨日（9/4）下午出席G20領袖高峰會的36名領導人在杭州的博覽中心進行大合照，做為本屆主辦國的習近平自然站在首排中心，而在他左右的是德國總理梅克爾和土耳其總統埃爾多安，這一個安排引起眾人注意，不是美俄而是土德2國，其用意在突顯G20歷屆峰會的連貫性，土耳其是上屆主辦國，德國則將接手中國於明年主辦，被大陸媒體稱為「三駕馬車」。

德國將成為2017年G20峰會的東道主。（圖/美聯社）

去年G20峰會在土耳其安塔利亞（Antalya）舉辦，而下一屆2017年的峰會，主辦方德國也已經宣佈將在漢堡（Hamburg）舉行。這代表G20峰會的一個運行機制，靠著「三駕馬車」的方式來共同維持每屆峰會議題的運作和安排。

土耳其則是2015年G20安塔利亞峰會的主辦國。（圖/美聯社）

此外，雖然會場上有36位領導人出席，但實際的國旗僅擺出35面，原因是2位代表歐盟出席的歐盟執行委員會（European Commission）與理事會（Council of the European Union）主席共用一面歐盟旗幟。而本屆的8位特邀貴賓國和7名國際組織負責人，在本次大合照中都被安排在第3排的位置。

(中時電子報)