2016台北藝術節《龍之憂鬱》將中山堂幻化為雪地搖滾樂園

《龍之憂鬱》劇照。（2016台北藝術節提供）

搖滾大叔的異想重金屬樂園！一趟幽默荒謬的奇幻之旅！雪地上，有拖車打造成的圖書館、用汽車與塑膠布組合而成的山丘、水盆與電動馬達製造出來的噴泉、電風扇吹起一顆顆三米高的巨型氣球……這些都沒有什麼故事典故或隱喻在裡頭。仔細瞧瞧，這並非在雪地中，而是台北百年古蹟—中山堂！視覺藝術家菲利浦‧肯恩（Philippe Quesne）演繹《龍之憂鬱》為2016台北藝術節做了一場炫麗與充滿前衛的開幕式。

當視覺藝術家菲利浦‧肯恩變身劇場導演時，作品像是會流動的畫布一般，以簡單的布景道具拼裝出一台童話故事美景，但下一秒硬是要戳你一下，假的。

菲利浦將《龍之憂鬱》舞台布置成被皚皚白雪覆蓋的樹林，絕美當前，卻放上一輛拋錨破車，裡頭困坐著長髮搖滾大叔，百般聊賴的在車內切換著不同音樂。在這樣無厘頭的開場後，接著像是變魔術，從這些長髮大叔的手裡變出一幕幕幻景奇觀。

《龍之憂鬱》劇照。（2016台北藝術節提供）

《龍之憂鬱》的對白不多，完全靠視覺畫面來敘事，台上拼組出的一幕一景，要讓觀眾認知到這是一個微形社會的構建過程，意識到自己的存在意義，就在觀眾沈浸於舞台人工美景的忘我時刻，突然來一道無厘頭冷箭，提醒觀眾不要過於「相信」，看清楚假象是可以被製造出來的。

菲利浦面對現今世界充滿金錢價值操弄及環境威脅等問題，認為需要靠藝術創作來找出解答，習慣採用一種冷調與荒謬性的幽默感去面對這些疑問，創作一路走來十多年了。

劇中採用大量搖滾樂和中世紀音樂，如天蠍合唱團的〈Still Loving You〉、澳洲知名搖滾樂團AC/DC的〈Back in Back〉、英國鐵娘子樂團的〈Run to the hills〉、華格納的〈Faust〉與布蘭詩歌序曲〈O Fortuna〉等。

《龍之憂鬱》劇照。（2016台北藝術節提供）

菲利浦‧肯恩：「在氣氛與色彩的營造上，音樂相當重要，可讓演員自發性的融入劇情中，並轉換景象，帶領觀眾看見不同的意象。」對他而言，搖滾樂團便像是中世紀的騎士，帶著傳奇而神秘的色彩，劇中將兩種類型的音樂混搭拼貼，塑造出跨樂種的搖滾童話意境。

La Mélancolie des dragons 3 © Martin Argyrogl

出身自造型藝術與舞台設計的菲利浦，曾與許多戲劇、歌劇導演合作舞台設計、燈光、聲響等，與不同領域的朋友一起成立了集體創作的實驗室「生態動物園」，不拿文本作為創作主題，表演者幾乎都不是戲劇背景的藝術家。

《龍之憂鬱》劇照。（2016台北藝術節提供）

他在劇場中尋覓的，不僅僅是視覺的驚奇，讓台上表演者以稀鬆平常的對話、遊戲般的行徑、童心的純粹視野，共同形塑一個如童年般美好的空間，來抵抗當代資本主義的均一化的庸碌，找到看待世界的另一種眼光，找到藝術家在這世界上應該扮演的角色

2016台北藝術節《龍之憂鬱》，9月9日至9月11日於中山堂中正廳上演。9月8日前至藝票亭購買台北藝術節節目票券，不限金額4張可享8折優惠，購票與藝票亭營業詳情，請上台北藝術節官網。

《龍之憂鬱》劇照。（版權為Martin Argyroglo，2016台北藝術節提供）

2016台北藝術節《龍之憂鬱》

日期：2016/09/09 (五) 19:30

2016/09/10 (六) 19:30

2016/09/11 (日) 14:30

地點：中山堂中正廳

(中時電子報)