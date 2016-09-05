這才是時尚！胡歌抱電線桿拍照帥炸
胡歌近幾年憑著幾部夯劇，坐穩他一線男星位置！雖然身旁幾位好友陸續結婚，他成為「黃金單身漢」，讓不少網友都替他著急。不過近日他人在紐約替時尚雜誌拍攝，被不少網友野生捕獲，有趣的是，胡歌拍照的地方就是街頭，與他一同入鏡的是一根電線桿。
胡歌近來與超模劉雯赴紐約替知名雜誌進行拍攝工作，有不少網友不約而同都在街頭巧遇兩人。胡歌更被捕捉到就站在電線桿旁拍時尚照的畫面，由於場景就在一般街頭，道具還是隨處可見的電線桿，讓許多網友都直呼「時尚的門很窄，果然不是一般人能進得去的！」
可魅力十足的胡歌還是駕馭的很好，從網上曝光的照片來看，胡歌帥氣依舊，被讚功力了得！只是先前他的周遭好友袁弘、霍建華相繼結婚，胡歌落單的處境也讓廣大網友不捨，這回和電線桿拍照，也有人揶揄「他只剩一根柱子了！」
(中時電子報)
關鍵字：胡歌
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