沒要到鑽石項鍊當生產禮 老公送豐臀金「這個」更好！
美國實境秀發跡、嫁給饒舌天王肯伊(Kayne West)當老婆的名媛金卡達夏(Kim Kardashian)，除了外出風騷外，也很努力為家庭添加新成員，繼女兒North之後，去年底她又為肯伊添丁，生下Saint，湊成一對好字，當時她跟老公討一條鑽石項當生子禮物，卻遭肯伊在推特打槍，但生氣歸生氣，老婆還是該疼的，當豐臀金再現身時，更好的禮物已經送上門啦！
生了兒子的豐臀金，當時在個人網站對老公肯伊許願，討一條價值3千多萬台幣的鑽石項鍊當禮物，反收到肯伊在推特的憤怒po文：「沒在針對誰，但誰都不要在我錄完專輯之前來跟我要東西」，明顯是針對老婆豐臀金，然日前夫妻倆連袂出席MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮，豐臀金身上是沒有鑽石項鍊，但手指上卻多出了顆閃亮鑽戒，似乎比婚戒還大顆。
據《時人》雜誌報導，打槍了老婆大人的肯伊威斯特，某天無預警為老婆送上大禮，是傳說的「鴿子蛋鑽戒」，比起當年豐臀金結婚時收到的15克拉婚戒還大顆，讓她喜出望外，而知名珠寶品牌事後也透露，豐臀金手上的是顆20克拉的祖母綠型鑽石，跟豐臀金的婚戒形狀不太一樣，價格上也比她開出來的3千萬鑽石項鍊貴得多，豐臀金忙著秀都來不及了，自然是不可能抱怨了。
(中時電子報)
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