談遊行抗議 蔡其昌比喻：吃飯偶爾要喝湯

總統府秘書長林碧炤上午率司法院院長被提名人許宗力及大法官人選拜會立法院，立院副院長蔡其昌會後受訪，有媒體問及最近民眾上街遊行很多，詢問看法。蔡表示，上街抗議是民主社會正常現象，「吃飯也偶爾要喝個湯」，無需討論為何要喝湯，但吃飽也不一定要喝湯，也可以喝汽水。

蔡其昌說，行政部門面對民眾聲音，多聽多溝通都是好事，不需要讓人民這麼累還上街，也提到自己從20歲就在上街，「很累的事」，若我們有能力解決，就不需要讓人民上街。

(中時)