西螺阿善師武藝群英會11日登場 許淑淨代言

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西螺武藝群英會即登場，斗六公誠國小秀武暖身。（許素惠攝）

奧運舉重金牌得主許淑爭（粉紅衣）為武藝群英會代言。（許素惠攝）

西螺阿善師武藝群英會本月11日在西螺濁水溪畔登場，甫摘下里約奧運舉重金牌的許淑淨上午代言，希望藉此武藝活動發揚西螺七坎刻苦耐的精神。

雲林縣長李進勇指出，俗諺「會過西螺溪，未過虎尾溪」流傳已久 ，除顯示虎尾溪勢險惡外，另一說指西螺、崙背及二崙等溪北地區民風剽悍，習武者眾，團結保衛家園對抗外侮，西螺七坎應運而生。

中華民國體育運動總會理事長張朝國感謝許淑淨為母縣公益活動代言，稱讚她是雲林及台灣之光，預告當天除了尬武外，並邀請台北市民交響樂團及蔦松國中舞蹈班精彩演出，他並大賣關子透露會有神秘嘉賓。

(中時)