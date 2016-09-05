視障生遭逼讓座 網友建議廢博愛座

日前婦人逼北一女學生讓座，引發社會關注，台師大視障生呂冠霖近日也在臉書發文，提到自己在博愛座被逼讓座的過程，不少網友也支持廢除博愛座。

就讀台灣師範大學的特殊生呂冠霖，國三時因視神經病變，視力從1.2變成只剩0.02，幾近全盲，呂冠霖近日在臉書發文，提到搭車時被逼讓座的過程。

呂冠霖指出，搭車時被保全安頓在博愛座上，但因為導盲犬不在身邊，竟在某一站被一個中年婦女叫起來「弟弟請你站起來，博愛座不是你能坐的」，此時的他愣了一下，靜靜回說「我看不到，應該可以坐這個位置吧」，但中年婦女竟把手在他面前揮啊揮的，讓他感到非常不舒服。

呂冠霖向中年婦女表示「你幹嘛在我面前揮手」，該婦人像發現新大陸的口氣說「你果然看得到，眼睛亮得跟什麼一樣，還敢騙自己看不到」，他雖超級不爽，但也默默站起來，該婦女坐下後還跟旁邊的人說「現在的小孩書都白唸，為了坐博愛座，還騙人自己看不到」，隔壁乘客跟著應聲「真是沒教養的孩子，你看他還在用手機」。

這段過程讓他非常生氣，剛好捷運的門一開，就假裝自己要在這一站下車，然候再重新等下一班車，上了車後雖隱隱約約看到門旁的博愛座還是空的，但他卻將厚重行李放在地上，選擇拉著扶把努力平衡自己。

呂冠霖在臉書表示，博愛座的價值從來都不是因為被迫讓位給需要的人，就能展現美德，更不是在自以為自己需要的人搶到位置後，就理所當然譴責你眼中那個沒有起身的人，因為你可能不知道他有你沒看出的苦衷；博愛座最美的價值在於你可能自己也需要這個位置，而你卻挺身站起，因為放下自己的需要，用心體會看見別人的需要。

這起事件在社群網站引發網友熱烈討論，有其他視障者分享，因為用手機常被誤會，只好調大音量，讓對方知道自己是用語音手機，因為全盲者外表看起來和正常人一樣，很多人都只看外表，因此視障者常被誤會，也有網友建議拿出手杖或殘障手冊或向列車人員反映。

更有不少網友認為，現在博愛座好像只有老人敢坐，一般人都不可以，很多人生病並不是從外觀就可以看出來的，甚至有不少網友認為應該廢除博愛座，還有網友貼出公共政策網路參與平台上提出廢博愛座的提案，號召大家附議。1050905

(中央社)