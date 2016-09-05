習朴會　習近平：反對部署THAAD

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中國大陸國家主席習近平今天會見南韓總統朴槿惠時說，大陸反對美國在南韓部署THAAD，這項問題處理不好會加劇各方矛盾。朴槿惠表示，願就有關問題和大陸保持密切溝通。

美韓雙方7月宣布計劃在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD），引發北京強烈不滿。朴槿惠日前為出席20國集團（G20）杭州峰會飛抵大陸，各界關注是否會有「習朴會」溝通THAAD議題。

新華社報導，習近平5日上午在杭州會見朴槿惠時說，中韓雙方應珍惜政治互信，維護合作基礎，推動中韓關係在正確軌道上平穩健康發展；希望雙方努力擴大中韓合作積極面，抑制消極負面因素。

談及朝鮮半島形勢時，習近平說，大陸始終致力實現朝鮮半島無核化目標，維護半島和平穩定。朝鮮半島問題最終還是要透過對話協商加以解決。「我們應該堅持六方會談平台，通過全面均衡解決各方關切。」

習近平表示，大陸反對美國在南韓部署THAAD。「這個問題處理不好，不利於地區戰略穩定，會加劇各方矛盾。」

據報導，朴槿惠對此僅說，願就有關問題和大陸保持「密切溝通」。

習近平與朴槿惠就THAAD部署的溝通結果與8月24日中韓外長會晤的情況相似。大陸外交部長王毅當時與南韓外長尹炳世會談，在THAAD部署問題上分歧依舊，但仍商定繼續溝通。1050905

(中央社)