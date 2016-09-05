鼓勵師資生海外實習 最高補助240萬
為了培養師資生的全球視野，教育部今天表示，將補助師培大學辦理國外教育見習或教育實習，海外見習最高補助130萬元，教育實習最高可補助240萬元。
教育部師資培育及藝術教育司表示，國內師資培育制度完善，專業課程紮實，為鼓勵師資生成為具全球視野的未來教師，因此發布「教育部補助師資培育之大學辦理國外教育見習課程計畫及教育實習課程計畫要點」，即日起受理師培大學申請。
師資司指出，透過此計畫，希望鼓勵師資生走出台灣，至國外（境外）高級中等以下學校及幼兒園等學習新知，同時因應「新南向政策」及回饋境外學校學子，師資培育大學申請至東南亞海外台灣學校及大陸台商學校從見習或實習者，將會考量優先補助。
根據要點規定，計畫主持人（帶團者）需具備教育實習指導經驗，國外教育見習課程計畫不得少於13天，國外教育實習課程計畫時程不得少於2個月，教育部補助額度將根據不同地區考量，補助金額也會有所不同。
師資司表示，申請國外教育見習課程計畫，若參與人數滿團，補助金額上限為新台幣130萬元(如歐洲、美洲及大洋洲地區)、國外教育實習課程計畫若參與人數滿團，補助金額上限為240萬元(如歐洲地區)，教育部將依年度預算經費、學校計畫參與人數及審核結果，酌予增減補助經費的額度。1050905
(中央社)
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