張景森臉書發言 政院：非正式政策立場
行政院發言人童振源今天表示，行政院政務委員張景森在臉書的發言是個人言論，並非行政院正式政策立場說明。
身兼行政院觀光發展推動委員會召集人的張景森昨天在臉書發文呼籲，「請不要再不經意發表歧視陸客的言行了」，「儘說些什麼『沒有陸客的台灣連空氣都變乾淨』，這些鳥話令大陸人民情何以堪？這些只會激起大陸民眾對台灣的反感。大陸人民如果普遍對台灣反感，我看台灣才是真正危險了！」
行政院上午召開 「新南向政策推動計畫記者會」，童振源回答媒體詢問時表示，張景森昨天在臉書發言是他個人言論，並非行政院正式政策立場說明。
童振源表示，今年前7個月，事實上來台灣旅客增加7.9%，高達628萬人，也歡迎陸客來台灣旅遊。
針對陸客減少造成衝擊，童振源表示，政府會協助營運困難的旅遊業，同時推動觀光產業轉型，拓展觀光客源、改善國內接待環境，包括對穆斯林等，並加強行銷跟配套措施。觀光局提出相當多預算，會在東南亞推動觀光產業，同時也會活絡國內旅遊市場，藉此推動觀光產業永續發展。1050905
(中央社)
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