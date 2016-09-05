埔里榮醫交通車啟航 造福國姓鄉民

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台中榮民總醫院埔里分院開闢往返國姓鄉的就醫交通車，5日開始行駛，每週3天提供服務，預定試辦3個月，已有民眾詢問並肯定此一便民措施。（台中榮民總醫院埔里分院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 105年9月5日

台中榮民總醫院埔里分院開闢往返國姓鄉的就醫交通車，自今天開始行駛，每週3天提供服務，預定試辦3個月，已有民眾詢問並肯定此一便民措施。

台中榮民總醫院埔里分院與國姓鄉公所合作，新闢一條「就醫接駁專車」服務路線，今天開始行駛，提供國姓鄉民免費搭乘到院就醫，增加偏鄉地區民眾就醫便利性。

埔里榮民醫院表示，國姓線交通車隨招隨停，每週一、三、五上午6時30分從福龜派出所發車，行經國姓驛站、萊爾富超商國姓店、中油國姓加油站、柑林車站、鄭成功像、國姓鄉公所、國姓國中、護國宮、北港溪農會、全家便利商店水長流店、大旗商店。

交通車然後會駛至全聯福利中心國姓店、東南美小吃店、柑林農會、柑林社區、大石股、昌榮橋新奇商店、北山村大眾食堂，再接國道6號愛蘭交流道返院，回程則在當天上午11時30分到中午12時之間發車。

埔里榮民醫院表示，院方將車號WR-447的交通車重新彩繪，是繼行駛埔里的交通車路線之後，再開創往返國姓的路線，將先行試辦3個月，視民眾搭乘意願或路線調整需求，再評估是否持續辦理；今天第一天雖無人搭乘，但有詢問民眾肯定此便民措施。1050905

(中央社)