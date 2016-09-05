埔里榮醫交通車啟航 造福國姓鄉民
台中榮民總醫院埔里分院開闢往返國姓鄉的就醫交通車，自今天開始行駛，每週3天提供服務，預定試辦3個月，已有民眾詢問並肯定此一便民措施。
台中榮民總醫院埔里分院與國姓鄉公所合作，新闢一條「就醫接駁專車」服務路線，今天開始行駛，提供國姓鄉民免費搭乘到院就醫，增加偏鄉地區民眾就醫便利性。
埔里榮民醫院表示，國姓線交通車隨招隨停，每週一、三、五上午6時30分從福龜派出所發車，行經國姓驛站、萊爾富超商國姓店、中油國姓加油站、柑林車站、鄭成功像、國姓鄉公所、國姓國中、護國宮、北港溪農會、全家便利商店水長流店、大旗商店。
交通車然後會駛至全聯福利中心國姓店、東南美小吃店、柑林農會、柑林社區、大石股、昌榮橋新奇商店、北山村大眾食堂，再接國道6號愛蘭交流道返院，回程則在當天上午11時30分到中午12時之間發車。
埔里榮民醫院表示，院方將車號WR-447的交通車重新彩繪，是繼行駛埔里的交通車路線之後，再開創往返國姓的路線，將先行試辦3個月，視民眾搭乘意願或路線調整需求，再評估是否持續辦理；今天第一天雖無人搭乘，但有詢問民眾肯定此便民措施。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。