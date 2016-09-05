G20搗蛋 北韓朝日本海射三飛彈
中國正在杭州舉辦20國集團（G20）峰會，不過就在中方5日向韓國明確表示，反對美國在韓境部署「薩德」（THAAD）防空系統後不久，北韓卻朝日本海射了3枚飛彈。
據韓聯社與CNN引述韓國參謀長聯席會議的聲明稱，北韓5日約在當地時間12時14分（北京時間11時44分）時，在黃海北道的黃州郡附近，朝日本海方向發射了3枚彈道飛彈。而這距離平壤測試潛射飛彈還不到兩星期。
據路透報導，韓國軍方說，這些飛彈是中程「蘆洞」飛彈，北韓之所以發射，旨在展現武力。
日本防衛省專家認為，北韓稍早發射的3枚飛彈可能落入日本專屬經濟海域內。日本NHK電視台引述消息人士的話稱，防衛省將繼續收集有關飛彈發射的詳盡資料。
此外，NHK並指出，日本海上保安廳暫無消息顯示，北韓向日本海發射飛彈可能為日本帶來損失，目前也尚無導彈碎片墜落的消息。
而就在今天早上，中國國家主席習近平才在杭州，會見前來出席G20峰會的韓國總統朴槿惠，當面向她表示，反對美國在韓部署「薩德」防空系統。
習指出：「我們反對美國在韓國部署『薩德』反導系統。這個問題處理不好，不利於地區戰略穩定，會加劇各方矛盾。」而朴槿惠表示，願就有關問題與中方保持密切溝通。
不料北韓卻選擇這敏感時機發射飛彈，無異打臉北京，令中國難堪，也讓韓國更有堅持部署的理由。
就在平壤發射飛彈後不久，日方發佈聲明說，日本首相安倍晉三與朴槿惠進行了會外會，雙方同意，將共同密切觀察整個狀況。
(中時電子報)
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