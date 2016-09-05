MLB》天使投手遭168km強襲球爆頭 頭骨骨裂

修梅克（中）遭強襲球爆頭，經檢查發現頭部骨裂。（美聯社）

洛杉磯天使5日作客西雅圖，續與水手隊展開系列賽最後一場交手，雖然最後以4比2勝出，但卻賠上了先發投手修梅克，他在2局下面對水手打者凱爾希格時，遭強襲球直擊頭部送醫，經檢查後發現修梅克頭部有些骨裂。

事件發生在2局下，當時修梅克於壘上無人時，對上凱爾希格，雙方糾纏8個球後，凱爾希格將修梅克94英里的速球打向中線，只見這記球速達105英里的速球，直接命中修梅克的頭部，他隨即倒地不起，力道之強更讓球彈得老高，飛到一壘接近休息區處才落地。

修梅克倒地數分鐘後，在球隊人員攙扶下離開球場，頭上似還滲出鮮血，斷層掃描結果發現頭部有血塊，且有骨裂現象，不過球團發言人指出，他意識正常也能交談，讓天使總教練索西亞鬆了口氣，「當下真的緊張到難以呼吸、胃也抽痛，就是這樣的感覺，直到聽見他的狀況都在掌握中，緊繃的情緒才得以紓緩下來。」

修梅克遭擊中倒地，現場所有人皆上前關心。（美聯社）

而擊出強襲球的凱爾希格，當時站上一壘後一臉驚恐，並隨即上前關心，他賽後坦言，這可能是他在球場遇過最可怕的事情，「你看到他倒在地上，醫生、訓練員都衝上前去時，根本不會蠢到還去在意比賽。」

先發投手意外退場，天使之後動用6名投手上陣，7.2局僅失2分帶走勝利，勝投由緊急接替修梅克的蓋拉拿下；主投7局失3分，繳出優質先發的岩隈久志，苦吞近期4連敗，也是本季第11場敗仗。接下來天使將作客奧克蘭，跟運動家展開系列戰，不過球團已表示修梅克將留在西雅圖觀察，遞補輪值空缺人選則尚未出爐。

(中時電子報)