民進黨拚台南議長補選 賴美惠率先登記
民主進步黨台南市議會黨團今天起至9日受理黨團成員登記參與議長補選，前議長賴美惠率先完成登記，多名黨籍議員出席相挺，盼團結爭取勝利。
前台南市議長李全教因遭判當選無效確定，喪失議員及議長資格；民進黨團準備推出人選參加議長補選，今天起至9日中午為止受理黨團議員登記。
民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾表示，若受理登記截止後有2人以上登記參選，下週一將召開黨團會議，以民主機制決定人選；至於是採用何種機制，現在還沒有定案，但一定禁得起社會檢驗。
賴美惠上午率先到黨團辦公室辦理登記，多名黨籍議員出席相挺，並一起高呼團結口號。
賴美惠表示，以「哪裡跌倒，從哪裡爬起」的心境，決定再出來承擔將來的議長補選任務；若獲黨內提名將會努力爭取勝利，未來能繼續帶領台南市議會，讓議政透明化，以民意、人民期許為未來議會改革方向，府會合作打造幸福大台南。1050905
(中央社)
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