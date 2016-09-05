直徑2.4公尺巨型月餅 亮相雲南

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中國大陸雲南省昆明一家購物中心3日展出一個直徑2.4公尺的巨型月餅，以火腿、食用玫瑰等材料純手工製作而成，總重量高數十公斤。

新華網報導，工作人員3日在咖啡色的巨型月餅上以芝麻寫上「中秋節快樂」。月餅上還排列許多玫瑰花。1050905

(中央社)