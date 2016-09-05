杜家毫辭湖南省長 許達哲代理

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隨著杜家毫升任中共湖南省委書記，中國大陸湖南省人大常委會今天決定，接受杜家毫辭去湖南省長，任命許達哲為湖南副省長、代理省長。

中新社報導，湖南省第12屆人民代表大會常務委員會第24次會議5日在長沙召開，會中通過上述決定。

官方簡歷顯示，許達哲1956年9月生，湖南瀏陽人，具工學碩士學歷，長期在中國航天工業總公司、中國航天科技集團公司任職。

許達哲2013年12月出任大陸工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長等職。2016年8月，許達哲調任中共湖南省委副書記。

杜家毫日前在中共最新一波地方人事調整中升任湖南省委書記。

生於上海的杜家毫曾長期在當地任職，官拜中共上海市委常委、浦東新區區委書記。他在2007年調往黑龍江，出任中共黑龍江省委常委、副省長，2013年出任中共湖南省委副書記。1050905

(中央社)