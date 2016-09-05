聯邦盃德意志賽 凱西獵鷹衝排頭
總獎金850萬美元的美巡季後賽─聯邦盃德意志銀行錦標賽，前3輪領先者都不同，5日打完第3輪改由英格蘭好手凱西當排頭，他這輪靠著最後1洞獵到老鷹，連續3天交出66桿(-5)，以總桿198桿(-15)躍居領先，美國選手哈曼落後3桿位居第2，另3位美將柯夫曼、渥克與查貝爾，同以落後4桿並列第3。
世界排名前10高手只有世界第5北愛爾蘭名將麥克羅伊，及世界第10、也是里約奧運男子高球金牌得主、英格蘭第一高手羅斯，位居前10，2人同以落後6桿的總桿204桿（-9），與贏過大賽冠軍的南非好手烏斯泰森等人並列第7，決賽輪還有爭奪逆轉勝希望。
世界第3美國新秀史畢斯，第3輪只打出72桿，落後10桿退居並列23；以落後3桿進入第3輪的世界第2美國重炮強森，這輪爆出75桿，與「球王」澳洲名將戴伊，同樣落後11桿退居並列第33，世界前3高手幾乎確定無緣這場比賽冠軍。
已7年不知冠軍是何物的凱西，第3輪強拉尾盤，最後3洞抓到1隻小鳥與1隻老鷹。第18洞5桿洞，他開球後小白球距旗竿還有238碼，第2開打出去時偏左，卻被一陣風吹向右，漂亮攻上果嶺，隨後1推抓到老鷹，讓他靠著最後3洞賺到的3桿獨居排頭，決賽輪全力終結長達7年美巡冠軍荒。
(中時電子報)
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