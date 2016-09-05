大甲溪十大景點出爐 處處美不勝收

武陵農場沿線景致宜人，入列台中市十大景點。（陳世宗攝）

石岡壩供應大台中居民的主要飲用水源。（陳世宗攝）

大甲鎮瀾宮是全國主要媽祖信仰的重鎮。（陳世宗攝）

高美溼地的美麗與哀愁最令人流漣忘返！（陳世宗攝）

大甲溪是大台中的母親之河，為宣傳大甲溪沿岸自然生態及人文歷史的文化深度，並全面推動大甲溪腹地的觀光旅遊，觀光旅遊局特別舉辦「大甲溪觀光文化祭」，同時推出「大甲溪十大景點」票選活動。經過近一個月的網路投票加上專家評選，共選出高美濕地、武陵農場、東豐-后豐鐵馬道、大甲鎮瀾宮、谷關風景區、大雪山森林遊樂區、梨山風景區、泰安鐵道文化園區、石岡壩、新社白冷圳等十大景點。未來將強化十大景點的旅遊行銷及觀光資源整合。

9月10日同時在草悟道市民廣場舉辦大甲溪「觀光生活節」及「音樂嘉年華」，將展售大甲溪沿岸的農特產及特色美食，並邀請在地的文化藝術團隊表演，融合大甲溪沿岸原住民、客家及閩南的常民音樂與文化內涵。觀旅局也規劃大甲溪「5大主題觀光遊程」，民眾可洽旅行社報名參加，暢遊大甲溪之美。

市長林佳龍表示，大甲溪從上游的櫻花鉤吻鮭，到出海口的白海豚、雲林莞草，都是台灣生態保育的指標；引大甲溪水開鑿的葫蘆墩圳，灌溉著一萬多公頃的良田；磯田謙雄設計建造的白冷圳，更造就了新社的花果世界。期望透過「大甲溪觀光文化祭」，跨局處共同合作推動大甲溪主題遊程與體驗經濟，讓在地業者有感受，觀光客有感動。台中市政府要結合文化及觀光，串聯政府與民間資源，建立「大甲溪觀光」的品牌聚焦效應。

觀旅局長陳盛山說，近一個月的大甲溪10大景點票選活動，全國民眾共投下超過30萬票選出前十大景點，加上專家學者根據景點的原真性等學術標準進行遴選，最後加總產生大甲溪10大景點。為吸引民眾參與這次網路投票活動，觀旅局也提供總值超過新台幣30萬元的獎項，供所有投票民眾抽獎，今天記者會現場將以電話聯繫稍早公開抽中頭獎「台中-日本」來回機票一張的幸運兒。

陳盛山表示，這次參加票選的風景區、寺廟、歷史建築等20處景點皆是一時之選，除了加強宣傳較為人熟知景點如武陵農場、梨山、谷關、高美濕地等，也期盼讓更多民眾接觸巧聖先師廟、神岡浮圳文化景觀、牛罵頭遺址文化園區的歷史，也推廣外埔永豐六分桐花步道、忘憂谷、大安濱海觀光廊帶等私房秘境。

(中時)