高檢反禿鷹小組首開會 樂陞案成焦點

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台灣高檢署上周成立「反股市禿鷹小組」，今日上午召開首度會議，討論重點包括日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司破局案，負責偵辦的台北地檢署也派出主任檢察官林宗志與會，承辦檢察官另持續同步向金管會、櫃買中心調閱資料釐清案情。

高檢署見股市禿鷹猖獗，9月1日成立「反股市禿鷹小組」，由襄閱主任檢察官費玲玲率領主任檢察官何明楨，許永欽、郭永發、鄭堤升、李嘉明、蘇佩鈺等5位檢察官，結合相關單位嚴查股市禿鷹。

日商百尺竿頭公司資本額僅5000萬元，卻發動48.64億元收購案，收購金額不符該公司能力，且百尺竿頭負責人日籍負責人，曾讓日本上市公司Tasco System爆發財務危機破產，不排除這場收購案幕後涉及證券詐欺、禿鷹案，金管會上周已向北檢告發；另樂陞公司董監事是否涉及不法，檢方將一併調查了解。

台高檢檢察官許永欽上周已會同法務部駐金管會檢察官陳宗豪、證期局人員前往櫃買中心調閱相關資料研析，今日「反股市禿鷹小組」會議則就現有卷證進行研析，並擬定偵查計畫。

(中時)