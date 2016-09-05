戀上新男神 小S：絕不能介紹給林志玲

小S最近迷戀上男星陳偉霆。（圖／取材自小S、陳偉霆微博）

藝人小S在請辭康熙後，獨挑大樑主持新節目《姐姐好餓》，雖然得時常搭機往返兩地，不過讓她樂此不疲的是能跟眾男神們親密接觸，算是令人稱羨的福利，不過最近一名新歡逗得她心花怒放，還揚言絕對不能介紹給林志玲。

小S主持《姐姐好餓》收視頗佳。（圖／本報系資料照片）

小S最近出席活動表示，主持《姐姐好餓》能跟男神們肢體接觸，相較於在家帶小孩，根本是天上掉下來的福利，而她最近新歡對象也換成香港男神陳偉霆，主要因為他在《老九門》中飾演的張大佛爺，英挺造型迷倒眾多粉絲，連小S的心也被擄獲，更公開宣布要加入後援會，被問及若得在胡歌、陳偉霆以及高以翔三人間做抉擇，她更毫不考慮表示陳偉霆是第一優先，主因是因為「他還單身」。

對於林心如、舒淇相繼宣布步入禮堂，也讓「黃金剩女團」獨勝林志玲，她則表示由於手上沒好對象介紹，只能要她好好加油，對此其他人鼓吹可以介绍陳偉霆，她立即拒絕直呼「我要留著自己用」。

(中時電子報)