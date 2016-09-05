遊歐達人挑戰賽 A350體驗機票天天抽

遊歐達人照過來!中華航空全新A350機隊即將交機，台北飛阿姆斯特丹、羅馬、維也納及法蘭克福4大航線2016年12月起全面直飛，即日起至10月4日，民眾可上中華航空官方活動網頁參加「遊歐達人挑戰賽」快問快答活動，只要選擇華航歐洲任一航點，累積答對15題旅遊及華航A350相關問答題，就可抽歐洲直飛機票，並可重複參加挑戰。

即日起至10月4日期間，民眾前往中華航空《遊歐達人挑戰賽》活動網頁，在華航飛航的阿姆斯特丹、羅馬、維也納、法蘭克福等四個歐洲城市進行挑戰，單一城市每天可挑戰5題旅遊快問快答題目，同一城市累積答對15題，就可參加抽獎，挑戰免費搭乘華航直飛該城市。此外，另有華航A350加碼題，只需答對即可額外獲得一次A350台北-香港線來回經濟艙體驗機票抽獎機會。

(中時)