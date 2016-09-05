新南向政策啟動 泰國台商盼產業互補

政府新南向政策正式啟動，泰國台商盼有更具體內容和策略，像是產業供應鏈的整合，與泰國台商的產業互補，不是要形成產業競爭。

行政院今天表示，新南向政策推動計畫從經貿合作、人才交流等面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，建立「經濟共同體意識」。

泰國一名台商表示，新南向政策早在今年初總統蔡英文勝選後就已經傳出，如今行政院正式推出戰略方針，過去前總統李登輝提出南向政策時，許多台商面臨台灣產業環境變化，以一只皮箱走天下方式到東南亞各國打拚，主要是著眼當地低廉勞工和經營環境。

不過如今時空環境已經有很大轉變，20多年來，幾乎所有產業都有台商在經營，當地經濟也逐漸起飛，消費實力已非吳下阿蒙，不但是生產基地也是消費大國（東協市場），像泰國的汽機車是主要出口產品，在泰國有不少台商是汽機車的供應鏈。

這名泰國台商希望以台灣的研發力和強大的電子高科技相結合，以發展車用電子等產業，將產業供應鏈打入泰國的汽機車產業，畢竟單打獨鬥的時代已經過去了，而且不少產業都已經被卡位了，只有運用優勢和產業聚落整合的方式，才有機會。

這名台商指出，過去有太多經驗是台商間相互競爭，結果是兩敗俱傷，畢竟商場如戰場，門檻低的產業根本不必多想，在泰國多的是實力堅強的外商和泰商，只有優勢產業才有機會。

也有台商認為，新南向是分散市場不是產業外移，也要考慮國際局勢，尤其是東南亞國家與中國大陸的關係密切，很多情況不是想像中的簡單。還有其他複雜的狀況，越南的情況就是最好的例子，善用當地資源外，也要考慮大環境的變遷。1050905

(中央社)