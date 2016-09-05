小孩誤吞磁性鋼珠 可能導致腸子壞死

閃亮亮的小鋼珠吸引小朋友以為是巧克力糖果而一連吞下好多顆，中國醫藥大學兒童醫院兒童腸胃科兼兒童急診科醫師陳德慶說，誤吞磁鐵一定要即時處理，帶有磁性的物品可能把兩段腸子吸住，長時間缺血就會導致腸子壞死、穿孔。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 105年9月5日

閃亮亮的小鋼珠吸引小朋友以為是巧克力糖果而一連吞下好多顆，中國醫藥大學兒童醫院今天說，帶有磁性的物品可能把兩段腸子吸住，長時間缺血就會導致腸子壞死、穿孔。

中國醫藥大學兒童醫院兒童腸胃科兼兒童急診科醫師陳德慶指出，一名3歲的小男童在家裡看到閃亮亮的小鋼珠，看起來好像是平常吃的巧克力小糖果，一時好奇吞下好幾顆。

陳德慶表示，如果只是一般的小鋼珠，大部分都可以自然排泄出來，但這種小鋼珠帶有強力磁性，又吞了這麼多顆，就會造成急症，小男童送到急診後，醫師立刻安排手術，由於小鋼珠和所有食物混在一起，造成胃鏡檢查耗時3個小時才順利取出鋼珠，幸好後續恢復良好，並未出現任何併發症。

陳德慶指出，若誤吞的物品帶有磁性，就可能把兩段腸子吸住，長時間缺血導致腸子壞死、穿孔，進而引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症。

另一名4歲的小男童也是因為誤吞多顆磁鐵而被送到中國醫藥大學兒童醫院急診，陳德慶說，男童到院時磁鐵已經移動到小腸，無法以胃鏡取出，於是先住院觀察等待磁鐵自行排出，住院數天後這些磁鐵沒有排出，反而造成腸扭轉和腸阻塞，最後以手術取出磁鐵，術後男童恢復良好，順利出院。

陳德慶提醒家長，如果家中孩童不慎把一顆磁鐵吞下，可以先移除小朋友身邊的金屬物品，包括鈕扣、皮帶扣、零錢、鑰匙等，再到門診諮詢及檢查。萬一小朋友吞入兩顆或以上的磁鐵，或是一顆磁鐵加上另一種金屬物品，則必需馬上到急診室接受治療，同時必需禁食，連水都不可以喝，才能安排緊急胃鏡取出誤食的磁鐵。1050905

(中央社)