港灣城市論壇中國缺席 陳菊：可惜

高雄市6日起舉辦2016全球港灣城市論壇，邀請中國上海等5個港灣城市出席，迄未獲回覆。高雄市長陳菊今天表示，高雄市與對岸抱持友善、溝通、交流立場，他們缺席讓她感到可惜。

陳菊出席旗津區「大陳有喜」活動受訪做上述表示。

她指出，兩岸城市的交流互動對兩岸發展有正面助益；市府邀請上海等5個港灣城市出席，沒有得到回應，讓她覺得可惜。

她說，市府對兩岸之間的立場一直以來是溝通、交流、友善；兩岸好不容易從敵對狀態進入互動交流，也彼此友善；她曾在2009、2013年兩次前往訪問，建立了好的基礎。

陳菊重申交流互動才能讓兩岸關係正向發展。

媒體詢問中國出席北、高的會議有差別待遇，是否覺得委曲？陳菊表示，沒有委曲，還是覺得「可惜」；如果有機會、永不放棄（交流）。1050905

(中央社)