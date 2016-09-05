莫迪籲習近平勿支持巴基斯坦恐怖主義
印度總理莫迪昨天與中國大陸國家主席習近平會面時，強調中印雙方應清楚雙方所關切的戰略利益，如印度反對涵蓋巴基斯坦發動恐怖主義克什米爾地區的中巴經濟走廊。
中印近來因多項議題關係惡化，在大陸杭州召開的20國集團（G20）高峰會上，莫迪與習近平對話約35分鐘，莫迪向習近平提出印度關切的議題。
根據「印度時報」（The Times of India）今天報導，印度外交部發言人史威魯普（Vikas Swarup）轉述，莫迪告訴習近平，中印雙方都應對彼此的戰略利益保持敏感。
莫迪還說，雙方也要防止增加對彼此的負面觀感，因此雙方所採取的具體行動，將發揮重要作用，「我們現在已經成功保持邊境的和平與安寧」。
在稍後的金磚國家領導人會談上，莫迪表示，一定有人提供資金和武器給恐怖分子，金磚國家不僅要打擊恐怖主義，還要孤立那些支持和贊助恐怖組織的人和國家。
多年來，印度指責巴基斯坦贊助恐怖組織發動恐怖行動，聯合國最近予以證實，印度並批評大陸不斷金援巴基斯坦並提供武器技術。
史威魯普向媒體簡報莫迪與習近平會談內容時指出，莫迪的談話顯示莫迪強調恐怖主義是當前主要挑戰，除非大家集體對抗，否則無法戰勝恐怖主義。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。