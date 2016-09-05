莫迪籲習近平勿支持巴基斯坦恐怖主義

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印度總理莫迪昨天與中國大陸國家主席習近平會面時，強調中印雙方應清楚雙方所關切的戰略利益，如印度反對涵蓋巴基斯坦發動恐怖主義克什米爾地區的中巴經濟走廊。

中印近來因多項議題關係惡化，在大陸杭州召開的20國集團（G20）高峰會上，莫迪與習近平對話約35分鐘，莫迪向習近平提出印度關切的議題。

根據「印度時報」（The Times of India）今天報導，印度外交部發言人史威魯普（Vikas Swarup）轉述，莫迪告訴習近平，中印雙方都應對彼此的戰略利益保持敏感。

莫迪還說，雙方也要防止增加對彼此的負面觀感，因此雙方所採取的具體行動，將發揮重要作用，「我們現在已經成功保持邊境的和平與安寧」。

在稍後的金磚國家領導人會談上，莫迪表示，一定有人提供資金和武器給恐怖分子，金磚國家不僅要打擊恐怖主義，還要孤立那些支持和贊助恐怖組織的人和國家。

多年來，印度指責巴基斯坦贊助恐怖組織發動恐怖行動，聯合國最近予以證實，印度並批評大陸不斷金援巴基斯坦並提供武器技術。

史威魯普向媒體簡報莫迪與習近平會談內容時指出，莫迪的談話顯示莫迪強調恐怖主義是當前主要挑戰，除非大家集體對抗，否則無法戰勝恐怖主義。1050905

(中央社)