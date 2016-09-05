總統上任換3次車 府：刻意誤導
總統府發言人黃重諺今天說，所謂總統上任後「換了3次車」的說法，實際上是刻意誤導；特勤中心依照任務需要採購總統「安全防護車」，府方尊重國安單位基於專業的考量與安排。
黃重諺今天指出，有關部分媒體報導國安局將採購總統專用「安全防護車」，事實上這是由於現有安全防護車均已逾汰換年限，國安局乃依照勤務專業上需要辦理採購。
他說，特勤中心基於維護總統安全的必要，歷任總統車隊，自第9任至第13任，均依照任務需要採購總統「安全防護車」，府方尊重國安單位基於專業的考量與安排。
黃重諺表示，至於所謂總統上任後「換了3次車」的說法，實際上是刻意誤導，目前特勤中心使用警備車種中，用於總統車隊的編成有AUDI、LAND ROVER兩種車型，前者是2015年11月決標的「第14任總統副總統維安車隊」採購，休旅車種則是為辦理2016年總統大選，供各組總統候選人擔任維安的車輛。相關訊息，只要查對各年相關單位預算書即可輕易取得。1050905
(中央社)
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