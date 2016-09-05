宏利金融高球賽 徐薇淩並列26名

我要評比

台灣高球女將徐薇淩在宏利金融LPGA菁英賽末輪打出68桿，4輪總計279桿並列26名；曾雅妮則以總計285桿並列58名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣5070萬元）的宏利金融LPGA菁英賽（Manulife LPGA Classic），當地時間1日起在加拿大進行4回合共72洞的賽事。

這次賽事台灣選手共有曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉4人參賽，但在打完前兩回合後，李旻、程思嘉同以兩輪合計高於標準桿3桿的147桿成績遭到淘汰。

徐薇淩前3輪分別打出68桿、69桿、74桿，末輪她抓下5隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿4桿68桿，最後以4輪總計低於標準桿9桿的279桿成績並列26名。

曾雅妮前3輪分別打出73桿、70桿、71桿，末輪她抓下5隻小鳥，吞下4個柏忌，打出低於標準桿1桿71桿，最後以4輪總計低於標準桿3桿的285桿成績並列58名。

德國女將梅森（Caroline Masson）前3輪分別打出68桿、69桿、68桿，末輪她抓下9隻小鳥，吞下2個柏忌和1個雙柏忌，打出低於標準桿5桿67桿，最後以4輪總計低於標準桿16桿的272桿成績奪冠。1050905

(中央社)