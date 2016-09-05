控新政府成新壓迫者 反迫遷團體擬25日上凱道

惜根台灣協會、反迫遷連線、台灣人權促進會、經濟民主聯合等多個人民團體，與數十個受強制驅逐問題所苦的自救會5日在凱道舉行記者會，高舉各地反迫遷的布條，要求蔡英文政府於9月25日前具體回應民間團體提出的5點訴求。（劉宗龍攝）

數十個受強制驅逐問題所苦的自救會5日在凱道舉行記者會，要求蔡英文政府於9月25日前具體回應民間團體提出的5點訴求。（劉宗龍攝）

從前朝延續至今的多起爭議迫遷案，並未因為民進黨完全執政而有重審爭議的機會。（劉宗龍攝）

惜根台灣協會、反迫遷連線、台灣人權促進會、經濟民主聯合等多個人民團體，與數十個受強制驅逐問題所苦的自救會5日在凱道舉行記者會，舉布條、呼口號，要求蔡英文政府於9月25日前具體回應民間團體提出的5點訴求。（劉宗龍攝）

惜根台灣協會理事長、政大教授徐世榮（見圖）強調，轉型正義不是只有在黨產議題，希望政府能回歸從政初衷。（劉宗龍攝）

惜根台灣協會、反迫遷連線、台灣人權促進會、經濟民主聯合等多個人民團體，與數十個受強制驅逐問題所苦的自救會5日在凱道舉行記者會，出席發言的惜根台灣協會理事長、政大教授徐世榮（見圖）強調，新政府已經變成新的壓迫者。（劉宗龍攝）

惜根台灣協會理事長、政大教授徐世榮（見圖）強調，台灣解嚴近30年，但許多制度仍停留在威權時期。（劉宗龍攝）

從前朝延續至今的多起爭議迫遷案，並未因為民進黨完全執政而有重審爭議的機會，惜根台灣協會、反迫遷連線、台灣人權促進會、經濟民主聯合等多個人民團體，與數十個受強制驅逐問題所苦的自救會5日在凱道舉行記者會，高舉各地反迫遷的布條，要求蔡英文政府於9月25日前具體回應民間團體提出的5點訴求，若政府沒有回應，自救會將重返凱道，爭取土地正義。

惜根台灣協會理事長、政大教授徐世榮強調，新政府已經變成新的壓迫者，台灣解嚴近30年，但許多制度仍停留在威權時期，轉型正義不是只有在黨產議題，希望政府能回歸從政初衷。

(中時)