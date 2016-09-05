新北違法雇主查詢系統上線 慣老闆無所遁形

新北市勞動檢查處長胡華泰，新北市這套查詢系統將介面設計為類似google搜尋的畫面，民眾可直接輸入事業單位名稱查詢雇主所有的受罰情形及違法態樣。（葉德正攝）

新北市政府勞工局首創全國的違法雇主查詢系統今正式上線，民眾只要透過網頁，一個關鍵字即可直接查詢即將面試、任職的公司，過去是否有因違反勞動法令而受罰，在職勞工也可利用此系統查詢所屬公司是否有違法紀錄，便於追蹤督促公司改善勞動條件，讓違法雇主將無所遁形。

新北市勞動檢查處長胡華泰表示，新北市這套查詢系統將介面設計為類似google搜尋的畫面，民眾可直接輸入事業單位名稱查詢雇主所有的受罰情形及違法態樣，除能直接方便獲取需要的資訊外，更能達到違法資訊充分揭露的效果，間接督促事業單位依法改善勞動條件。

勞工局指出，民眾經常反映事業單位在經勞動檢查後未確實改善違法事項，在違法雇主查詢系統上線後，民眾可上網搜尋「新北勞動雲」，利用手機或平板電腦掃瞄QR Code，或直接登入「ilabor」網頁項下的「違法雇主查詢」進行搜尋，如發現事業單位仍未改善，可利用同一平台的「勞動檢查立即GO」再行提出檢舉，方便又快速。

(中時)