總統府附近擺「詐」彈 立委落選人遭訴

曾參選2016年台中市立委選舉的軍公教聯盟黨提名參選人石大哉，疑因不滿新政府執政後政治立場傾向台獨，竟自製寫有「爆裂物」字樣的「詐」彈包裹，連續兩日擺放在總統府附近的重慶南路人行道上。警方循「詐」彈內的石男名片將他約談到案，台北地檢署今依恐嚇公眾罪起訴石男。

石大哉向警方坦承為了宣揚政治理念，才將名片包裹後偽裝成「詐」彈，希望吸引大眾注意；但石男在檢察官面前改口不認罪，檢察官勘驗現場監視器畫面，發現「詐」彈正是石男所擺放，認定石男罪嫌明確。

46歲的石大哉曾任建國中學老師，現從事補教業，今年初曾投入台中市第七選區立委選舉，但未當選。

北市警方5月30日、31日接連接獲民眾報案，分別指稱重慶南路一段第一銀行與日本料理店外人行道有「爆裂物」。

警方勘驗發現，該「爆裂物」只是一般紙箱，內含石大哉名片與一張寫著政治理念的便條紙，因此循名片通知石男到案說明。

(中時)