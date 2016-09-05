反迫遷團體：暫停爭議個案 否則重返凱道

台灣人權促進會及反迫遷連線今天表示，要求政府通盤檢討土地徵收條例、都市計畫法等，並暫停所有迫遷爭議個案，若總統蔡英文25日前沒有具體回應，將重返凱達格蘭大道抗議。

台灣人權促進會、反迫遷連線、高雄果菜市場不義徵收自救會、反南鐵東移自救會、桃園航空城反迫遷聯盟等數十個反迫遷團體，上午在凱道舉行記者會，高喊「全面修法、落實聽證、暫停爭議個案、人權會全面檢視」口號。

出席記者會的政大地政系教授徐世榮表示，民進黨政府已經變成新的壓迫者，解除戒嚴已將近30年，很多制度卻還在威權時期，沒有太大改變，新政府要推轉型正義，但轉型正義課題絕對不只是不當黨產，「轉型正義是現在進行式」。

徐世榮說，很遺憾高雄市長陳菊、台南市長賴清德跟國民黨一樣還在說「依法行政」，本來期待新政府能趕快改變威權體制、保障基本人權，這100天來他非常失望，「一面強拆、一面跟社會講好話」玩兩面手法；他要問蔡總統、陳菊及賴清德，「你們的從政初衷是什麼」？

反迫遷團體也呼籲，政府應通盤檢討包括都市計畫法、土地徵收條例、都市更新條例、市地重劃實施辦法等相關土地政策，落實以「居住權」為核心的修法方向，並嚴格檢視所有開發計畫的公益性、必要性，落實資訊公開、民眾參與以及聽證制度。

他們要求，政府應暫停所有爭議個案的執行程序，由總統府人權諮詢委員會針對個案進行評議，還要具體承諾重建大埔張藥房及黃福記2戶。1050905

(中央社)