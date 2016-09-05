迪士尼鱷襲童案 親友為天國的孩子慶生

今年6月在迪士尼樂園發生鱷魚咬死2歲男童事件，受害男童家屬昨天為他慶祝「3歲生日」，並告訴支持者，他們想為男童慶祝「在天國的第1個生日」。

葛瑞夫茲（Lane Graves）今年6月14日在迪士尼佛羅里達人度假大飯店（Disney's Grand Floridian Resort）遭短吻鱷拖入湖中死亡。8月22日的報導指出，根據佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission），事發當時葛瑞夫茲正站在僅腳踝深的水中，他與他的家人都沒有做任何會激怒短吻鱷的行為。

委員會將這次事件歸為鱷魚捕食行為，表示這隻短吻鱷抓住男童的行為符合獵捕習慣。並提到這隻短吻鱷的居住地區接近大量人潮，可能因此不懼怕人。

報導中也提到，在攻擊事件發生前，數名遊客已提醒迪士尼員工，園區內有短吻鱷出沒。

葛瑞夫茲事件發生後，迪士尼園方開始禁止遊客在園區內與短吻鱷接觸。雖然事發前當地岸邊已設立「禁止游泳」的警告標誌，事發後湖邊又加蓋籬笆與障礙物，濱水區也設立「禁止釣魚」的標誌。

葛瑞夫茲的鄰居布蘭迪（Brandi）和麥克（Mike Miller）主辦昨天的活動，數以百計的葛瑞夫茲的朋友、親戚與支持者齊聚鹿角南高中（Elkhorn South HighSchool）足球場，用無人機拍下與會者站成心型並同時釋放近5000顆氣球的照片。

布蘭迪表示，她想對葛瑞夫茲與他的家人表達敬意，並說：「我一直在找機會聚集大家，在這個日子裡相聚並圍繞著他們。」

葛瑞夫茲的父親告訴支持者，他的兒子為整個家帶來了歡樂，他說：「我太太會告訴你們，那是她此生最快樂的一段日子，而我也完全同意。生日快樂，孩子。」1050905

(中央社)