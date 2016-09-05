年金改革 洪秀柱：理性溝通勿汙名化
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，軍公教勞拿到的退休金非偷、非搶，都是在制度下取得，若因國家財政困難，可以情商研究，但要理性溝通，不能汙名化。
國民黨上午召開第19屆中央評議委員第4次會議，中央評議委員發言踴躍，聚焦黨產、選舉、黨務革新、年金改革等議題。
有中央評議委員要求黨中央針對不當黨產處理委員會成立監督團，並組律師團，及時反擊；也有中央評議委員認為黨中央對民進黨汙衊不當黨產沒有反駁，還要將黨產歸零、捐作公益，任民進黨宰割。
洪秀柱聽取意見後說，面對毫不講理的政黨，國民黨兵來將擋、水來土淹，不是捨不得黨產，為何捐做公益？因為黨產問題已變成民進黨提款機，每次選舉都拿來對付國民黨，有些民眾不太了解，黨內也不勝其煩，才決定捐作公益。
不過，洪秀柱表示，「現在連這也不可得」，因為民進黨用惡法、不當的委員會對付國民黨，縱使有黨產也動不得；國民黨不動產幾乎都有貸款，但就算要處理不動產因應退休金與薪水，沒有得到允許，都不可以。
對於年金改革，洪秀柱說，軍公教勞走上街頭，這是從沒有過的事；大家拿到的退休金是在制度下拿到，不是偷來、搶來的，都是遵照制度拿的。
洪秀柱認為，若這個制度因目前國家財政有困難需要研究，例如所得替代率太高，可以情商研究，要理性溝通，不能汙名化，危害大家尊嚴，還有人以「這些人是米蟲」、「你領得下去嗎」等話汙衊。
明年黨主席選舉可能出現競爭對手，洪秀柱說，黨內真的不用怕競爭，在國民黨艱困此刻，有人願意承擔重責大任，絕對是好事、喜事。1050905
(中央社)
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