牙齒爛光！36歲工程師三餐吃稀飯配豆漿

一名36歲竹科工程師小陳（化名），因長期罹患牙周病，整口牙幾乎爛光、每顆都搖搖欲墜，不僅無法吃固體食物，還因口腔會散發異味，讓他不敢張嘴與人交談，外出都戴著口罩。牙醫師表示，臨床發現，全口無牙、少牙已非老年人專利，原因包括嚴重的牙周病和蛀牙、磨牙症和就醫恐懼症。

收治該病例的開業牙科醫師鍾泰豐表示，小陳在學生時期就罹患牙周病，刷牙會出血，牙齦腫脹、流膿，但因對生活無太大影響，使得他不以為意，但隨著情況愈來愈嚴重，牙齒出現搖晃、讓他無法正常飲食，三餐只能吃稀飯、喝豆漿，社交活動也因不敢張嘴而嚴重受影響，最終才決定求助醫療。

根據統計，全國65歲以上老年人的全口無牙盛行率達25.8％、超過75萬人。鍾泰豐說，臨床觀察，全口無牙、少牙已非長者專利，很多年輕人也困擾於該情況，其原因包括嚴重牙周病、嚴重蛀牙、磨牙症和就醫恐懼症，「多數患者有不只1種症狀」；他建議，民眾至少每半年要給牙醫師洗牙、檢查一次，磨牙症患者，可以選擇睡眠時戴牙齒護具，「就醫恐懼症或則應求助精神科」。

小陳在牙齒嚴重出問題、就醫時，醫師告知他需要進行傳統植牙手術，考慮到手術後，有長達近6個月的時間「沒牙齒」，故又繼續選擇「逃避」數個月。鍾泰豐說，傳統植牙手術因為要進行多次「補骨」，補完6~8個月內，因不能裝活動假牙，讓很多患者和小陳一樣，擔心對生活造成影響而對手術退避三舍。

鍾泰豐指出，現可透過快速全口重建植牙手術，不需補骨，透過4根植體「打樁」，一天內可完成手術、能立刻配戴活動假牙，恢復正常進食和說話，費用也較傳統手術便宜約50萬元。

(中時)