美女鎮長黃貞瑜身懷六甲 涉貪開庭喊冤
美女鎮長黃貞瑜與丈夫李豐全涉嫌公車私用，不法圖利51萬餘元，被依貪汙治罪條例起訴，今天已身懷六甲的黃與丈夫出庭，均否認犯行犯意，黃辯稱鎮長沒有正常上下班時間，從政以來私人車也常供公部門使用，不會為公車私用犧牲自己的政治清白。
李豐全則稱，深刻反省過去曾因私人車故障送修、私人車出入被擋為了趕時間出門上班等原因而「多次誤用」公務車，但沒有長期占據己用的意圖，將來開庭會還原說明。
黃貞瑜目前懷孕6月，大腹便便出庭，她辯稱，鎮長座車均用於公務，鎮長沒有正常上下班時間，選民服務、地方大小情事都是公務，檢方傳訊她1次後，偵查1年多來未再傳訊或調閱相關文件，接到到起訴書後看到時間點有出入，有原本鎮長座車與環保稽查車對調的爭議有重大誤會，希望將來開庭能還原事實。
有「美女鎮長」之稱的嘉義縣大林鎮長黃貞瑜與丈夫李豐全，經檢調調查，鎮公所購置新的1800cc環保稽查車，黃卻授意變更此車為鎮長座車，由李到嘉義縣政府上下班或假日代步使用，並申報油料、維修保養、保險等費用，2人自102年1月至104年2月間牟取不法利益51萬餘元，檢方依貪汙治罪條例圖利罪起訴2人，今天嘉義地院首次開準備程序庭。
(中時)
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