習近平會朴槿惠 北韓試射3枚飛彈

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據韓聯社（Yonhap）報導，北韓今天上午從該國東部海岸發射3枚彈道飛彈，是繼約2週前試射潛射彈道飛彈後，再度展現武力。

法新社報導，韓聯社引述南韓合同參謀本部的消息指出，北韓是於台北時間約上午11時，從黃州（Hwangju）發射飛彈，飛彈落入日本海。

路透社報導，南韓合同參謀本部發布的聲明，第一時間沒有更進一步細節。

北韓是在南韓總統朴槿惠赴中國大陸杭州出席G20峰會，並與中國大陸領導人習近平藉峰會之便會面後數小時，發射飛彈。1050905

(中央社)