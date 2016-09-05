台中市總預算 歲出1280億多元
台中市政府今天在市政會議提出106年度市府總預算案報告，歲出為新台幣1280.56億元，較105年度增加17.06億元。
台中市政府上午召開市政會議，提出106年度市府總預算案，預算編列強調落實市長林佳龍「縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新、加強行政革新」等施政4大核心指標。
台中市政府主計處報告106年度總預算編列情形指出，歲出前3大分別為教育科學文化、經濟發展、社會福利；其中，因應國立高中職改隸市立、托育一條龍、2019東亞奧林匹克委員會主辦的「2019東亞青年運動會（簡稱東亞青奧）」等重大政策，教育科學文化支出較105年度增加46.46億元，增加額度及占歲出比率，均為最大宗。
台中市政府主計處長蔣建中指出，明年度總預算歲出1280.56億元，較105年度增加17.06億元。其中，教育科學文化支出483.88億元最多，經濟發展支出261.25億元次之，社會福利支出165.17億元再次之。
其中教育科學文化支出占總預算37.79%，較今年增加46.46億元，主要增加國立高中職改隸專案補助、托育一條龍－幼兒學前教育補助方案、東亞青奧場館維護修繕等經費。1050905
(中央社)
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